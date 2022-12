Luis Chávez sabe del 'coqueteo' público que hizo el Bayer Leverkusen

Y pensar que hasta antes de este año Luis Chávez era casi un desconocido para la Selección Mexicana…

Solo para recapitular, el mediocampista que recibió un coqueteo público por parte del Bayer Leverkusen jugó su primer partido con México en abril, se adueñó de un lugar en la lista a la Copa del Mundo, fue titular en todos los partidos de Catar 2022 y además, fue el jugador más destacado del equipo.

¿Será que además de haber sido campeón con los ‘Tuzos’ y de anotar un golazo ante Arabia Saudita el jugador emigrará al ‘viejo continente’ en el mismo año que se dio a conocer? Él se lo toma con calma.

“Contento. Que equipos así se fijen en uno es bueno. Ya veremos si hablan con Pachuca para ver si hacen algún movimiento. Alemania es una liga muy buena y para mí sería un sueño jugar en Europa”, comentó el mediocampista de 26 años en palabras recogidas por EFE al término del partido.

Luis Chávez encendió las ilusiones de México con un golazo espectacular

Pese a la victoria 2-1 ante el equipo saudí, con todo y un golazo de tiro libre suyo, el fracaso del Tri es inexcusable, pero el jugador le quitó responsabilidad al ‘Tata’ Martino, pues en realidad fueron los futbolistas quienes no supieron interpretar lo que quería el estratega, sobre todo en el duelo ante Argentina, donde el Tri perdió 2-0 y empezó a cavar la tumba de la eliminación en el Mundial.

“Claro que asumo responsabilidad. Los que jugamos somos nosotros. En el segundo partido no entendimos mucho lo que él quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido”, analizó el mediocampista. “Me siento muy triste, dejamos de hacer muchas cosas los primeros dos partidos. Reaccionamos un poco tarde”.

Pese a que Chávez fue uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana, se va “triste por lo colectivo”, pues por primera vez desde 1978, el Tri se fue eliminado desde la fase de grupos.