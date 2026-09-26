Guste o no, México es la tercera mejor selección de América

Enrique Gómez

Solo hay tres selecciones americanas en el top-10 del Ranking FIFA y una de ellas es México.

De acuerdo con este complejo algoritmo, la Selección Mexicana es superior a Colombia y a Uruguay, históricas potencias en este lado del mundo.

De acuerdo con las valoraciones del organismo rector del futbol mexicano y tras lo visto en la pasada Copa del Mundo (donde el Tri contó con el hándicap de jugar todos sus partidos en casa), la Selección Mexicana es la tercera mejor de todo el continente y solo está por debajo de dos campeonas del mundo.

Juntando CONCACAF y CONMEBOL, aquí las 10 mejores selecciones de América según la FIFA:

POSICIÓN SELECCIÓN PUNTAJE RANKING GLOBAL 1. Argentina 1970 2° 2. Brasil 1803 6° 3. México 1754 10° 4. Colombia 1739 11° 5. Estados Unidos 1690 16° 6. Uruguay 1630 20° 7. Ecuador 1587 26° 8. Canadá 1571 31° 9. Paraguay 1542 34° 10. Panamá 1475 46°

Con esta escala y el hecho de que México tuvo una participación ligeramente superior a Colombia en el Mundial 2026 (donde ambos equipos quedaron eliminados en octavos de final), se esperara un partido muy parejo esta noche (19:00 CDMX) en Baltimore, sin embargo, no se puede pasar por alto que el Tri tiene cuatro derrotas consecutivas ante este rival, al cual no vence desde 2010.

Oportunidad justa e ideal para que México defienda su lugar en el top-10 del Ranking FIFA y que se verifique como la tercera selección del continente americano. Veremos si con la llegada de Rafael Márquez, el equipo puede dar un paso adelante frente a una potencia continental.