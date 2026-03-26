Publicación: viernes 27 de marzo de 2026

Enrique Gómez

¿Guillermo Ochoa, leyenda como Rafael Márquez o Andrés Guardado?

Javier Aguirre justificó en grande los llamados de 'Memo' y de Álvaro Fidalgo

Los dos jugadores que más llamaron la atención por su presencia en la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal tienen su lugar perfectamente justificado y Javier Aguirre explicó por qué.

La última convocatoria del Tri marcó el regreso del cuadragenario Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana y también, la consumación de Álvaro Fidalgo como seleccionado nacional. Citas por demás polémicas, pues mientras Ochoa ha ido a jugar a Chipre para seguir vigente, Fidalgo nació en España y ya ni siquiera juega en la Liga MX a partir de este año. Aun así, ambos tienen merecido su llamado.

De hecho, el ‘Vasco’ puso a Ochoa al nivel de su auxiliar Rafael Márquez.

“‘Memo’ es un portero que está en activo, que está compitiendo. Lleva muchos años fuera de la Liga MX y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego; es un referente del futbol mexicano, al igual que Rafael Márquez y Andrés Guardado. Si está bien y trabajando, lo quiero ver y por eso está aquí”, indicó el entrenador de cara al partido contra Portugal.

Guste o no, Guillermo Ochoa, Julián Quiñones y Fidalgo ya entrenan con México

México entrenó bajo las órdenes de Javier Aguirre, a 3 días de la reapertura del Estadio Azteca frente a Portugal.
A sus 40 años, Guillermo Ochoa sigue con el Tri y podría ver minutos ante Portugal o Bélgica, el 31 de marzo.
Álvaro Fidalgo, nacido en España hace 28 años, fue llamado de inmediato tras hacerse oficial su cambio de Federación
Así se vivió el entrenamiento del Tri en el Centro de Alto Rendmiento.
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En cuanto a Fidalgo, el entrenador recordó que el exjugador del América cumplió con los requisitos de naturalización. Además, por la manera en que pide el balón y se relaciona con sus compañeros, pareciera que tiene más que solo un par de días entrenando junto a la Selección Mexicana.

“Se echó cinco años entre nosotros; conoce a mucha gente, bromea y es uno más pidiendo la pelota, entrenándose muy natural”, compartió Aguirre, quien seguramente le dará minutos al mediocampista de 29 años contra Portugal y/o contra Bélgica, selección a la que enfrentará el 31 de marzo en Chicago.

¿Estarán los dos en el Mundial? Con la lesión de Malagón, parece casi seguro que Ochoa será llamado a su sexta Copa del Mundo, mientras que si Fidalgo fue citado a la primera oportunidad, a tres meses del torneo y con un reclutamiento expreso por parte del Tri, es muy obvio que se le quiere para el verano.

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