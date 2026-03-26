¿Guillermo Ochoa, leyenda como Rafael Márquez o Andrés Guardado?

Enrique Gómez

Los dos jugadores que más llamaron la atención por su presencia en la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal tienen su lugar perfectamente justificado y Javier Aguirre explicó por qué.

La última convocatoria del Tri marcó el regreso del cuadragenario Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana y también, la consumación de Álvaro Fidalgo como seleccionado nacional. Citas por demás polémicas, pues mientras Ochoa ha ido a jugar a Chipre para seguir vigente, Fidalgo nació en España y ya ni siquiera juega en la Liga MX a partir de este año. Aun así, ambos tienen merecido su llamado.

De hecho, el ‘Vasco’ puso a Ochoa al nivel de su auxiliar Rafael Márquez.

“‘Memo’ es un portero que está en activo, que está compitiendo. Lleva muchos años fuera de la Liga MX y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego; es un referente del futbol mexicano, al igual que Rafael Márquez y Andrés Guardado. Si está bien y trabajando, lo quiero ver y por eso está aquí”, indicó el entrenador de cara al partido contra Portugal.

Guste o no, Guillermo Ochoa, Julián Quiñones y Fidalgo ya entrenan con México

En cuanto a Fidalgo, el entrenador recordó que el exjugador del América cumplió con los requisitos de naturalización. Además, por la manera en que pide el balón y se relaciona con sus compañeros, pareciera que tiene más que solo un par de días entrenando junto a la Selección Mexicana.

“Se echó cinco años entre nosotros; conoce a mucha gente, bromea y es uno más pidiendo la pelota, entrenándose muy natural”, compartió Aguirre, quien seguramente le dará minutos al mediocampista de 29 años contra Portugal y/o contra Bélgica, selección a la que enfrentará el 31 de marzo en Chicago.

¿Estarán los dos en el Mundial? Con la lesión de Malagón, parece casi seguro que Ochoa será llamado a su sexta Copa del Mundo, mientras que si Fidalgo fue citado a la primera oportunidad, a tres meses del torneo y con un reclutamiento expreso por parte del Tri, es muy obvio que se le quiere para el verano.