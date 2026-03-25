Publicación: jueves 26 de marzo de 2026

Enrique Gómez

México solo tiene 3 descartados por lesión, el resto va mejorando

Javier Aguirre admitió que el panorama se está aclarando de cara al Mundial

De los 10 lesionados que registró México hace un par de semanas, solo tres están descartados definitivamente para la Copa del Mundo del 2026, con el resto, las noticias han ido mejorando.

A dos días del partido amistoso contra Portugal, el cual servirá para reinaugurar el Estadio Azteca de cara al primer partido del Mundial el 11 de junio, el técnico Javier Aguirre aseguró que Gilberto Mora y Edson Álvarez están cerca de volver a las canchas, además, celebró el regreso de Santiago Giménez con el Milan después de cinco meses de ausencia.

“Los lesionados han sido un contratiempo, pero nos llegan buenas noticias desde Tijuana (donde juega el centrocampista Gilberto Mora) y desde Europa. De los 12 lastimados hay 2-3 descartados por los médicos, pero los demás pueden llegar al Mundial”, informó el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

¡10 lesionados! México es un ‘hospital’ a 3 meses del Mundial

Luis Ángel Malagón, portero (tendón de Aquiles) | Se pierde el Mundial
Gilberto Mora, mediocampista (pubalgia) | No juega desde el 17 de enero
Marcel Ruiz, mediocampista (rodilla) | Aun se desconoce la gravedad
Santiago Giménez, delantero (tobillo) | No juega desde el 28 de octubre
Jesús Orozco, defensa (tobillo) | No juega desde el 6 de diciembre
Rodrigo Huescas, lateral (ligamento cruzado) | No juega desde el 27 de septiembre
Luis Chávez, mediocampista (ligamento cruzado) | No juega desde el 25 de junio
Luis Romo, defensa (muscular) | Tuvo una recaída el 28 de febrero
César Huerta, mediocampista (pubalgia) | No juega desde el 28 de octubre
Edson Álvarez, mediocampista (tobillo) | No juega desde el 5 de febrero

Las bajas definitivas de las que habla el entrenador son el portero Luis Malagón (para muchos el favorito para ser titular), Marcel Ruiz y Jesús Orozco, sin embargo, aún hay dudas sobre el estado de Luis Chávez y Rodrigo Huescas, jugadores que militan en Europa.

Respecto al Estadio Azteca, que a dos días del partido contra el equipo ibérico aún no está terminado por fuera, pero por dentro ya es perfectamente funcional, Aguirre aseguró que en México son unos “privilegiados” de contar con un inmueble de este tamaño y de este nivel, el cual, en poco más de dos meses, pasará a la historia como el único en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo.

“La cancha quedó primorosa, será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados”, aseguró el entrenador, quien se alista para dirigir su tercer Mundial con México.

¿Qué le harán a México estas superestrellas europeas?

7. Matheus Nunes (Portugal), Manchester City → 45 MDE
6. Amadou Onana (Bélgica), Aston Villa → 45 MDE
5. Pedro Neto (Portugal), Chelsea → 60 MDE
4. Jérémy Doku (Bélgica), Manchester City → 65 MDE
3. Nuno Mendes (Portugal), Paris Saint-Germain → 75 MDE
2. Joao Neves (Portugal), Paris Saint-Germain → 110 MDE
1. Vitinha (Portugal), Paris Saint-Germain → 110 MDE
Para esta Fecha FIFA, México tiene un valor de 152 MDE y su jugador más valioso es Johan Vásquez (13 MDE)

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