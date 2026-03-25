México solo tiene 3 descartados por lesión, el resto va mejorando

Enrique Gómez

De los 10 lesionados que registró México hace un par de semanas, solo tres están descartados definitivamente para la Copa del Mundo del 2026, con el resto, las noticias han ido mejorando.

A dos días del partido amistoso contra Portugal, el cual servirá para reinaugurar el Estadio Azteca de cara al primer partido del Mundial el 11 de junio, el técnico Javier Aguirre aseguró que Gilberto Mora y Edson Álvarez están cerca de volver a las canchas, además, celebró el regreso de Santiago Giménez con el Milan después de cinco meses de ausencia.

“Los lesionados han sido un contratiempo, pero nos llegan buenas noticias desde Tijuana (donde juega el centrocampista Gilberto Mora) y desde Europa. De los 12 lastimados hay 2-3 descartados por los médicos, pero los demás pueden llegar al Mundial”, informó el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

¡10 lesionados! México es un ‘hospital’ a 3 meses del Mundial

Las bajas definitivas de las que habla el entrenador son el portero Luis Malagón (para muchos el favorito para ser titular), Marcel Ruiz y Jesús Orozco, sin embargo, aún hay dudas sobre el estado de Luis Chávez y Rodrigo Huescas, jugadores que militan en Europa.

Respecto al Estadio Azteca, que a dos días del partido contra el equipo ibérico aún no está terminado por fuera, pero por dentro ya es perfectamente funcional, Aguirre aseguró que en México son unos “privilegiados” de contar con un inmueble de este tamaño y de este nivel, el cual, en poco más de dos meses, pasará a la historia como el único en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo.

“La cancha quedó primorosa, será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados”, aseguró el entrenador, quien se alista para dirigir su tercer Mundial con México.