Guillermo Martínez, orgulloso por su llamado a la Copa del Mundo

Enrique Gómez

Entre los 12 jugadores de la Liga MX que tienen asegurado un lugar en la lista final de la Copa del Mundo 2026, quizá el nombre que más sorprende es el de Guillermo Martínez.

Y es que, con tantos delanteros que parece tener México (Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando González o Julián Quiñones, por ejemplo), llama la atención que el técnico Javier Aguirre haya considerado al ‘Memote, quien solo tiene nueve partidos (y dos goles) con el equipo ‘azteca’.

“Estoy muy contento con esta oportunidad. No hay nada más grande que representar a tu país. Agradezco la confianza de Javier y mi entrega total para la Selección”, dijo el delantero de Pumas, unas horas después de ver su nombre (sin asterisco, o sea, en calidad de definitivo) en la lista de la Selección Mexicana para iniciar la concentración de cara al Mundial que inicia el 11 de junio.

EL PREMIO A NUNCA RENDIRSE 🥊🇲🇽



​Guillermo Martínez confesó que su camino hacia la Copa del Mundo estuvo lejos de ser fácil



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Martínez, autor de cinco goles en el Clausura 2026 y quien parece ir recuperando el nivel que vio extraviado durante algunos lapsos del 2025, se vio muy orgulloso en su encuentro con periodistas, pues pese a jugar en una de las posiciones más competidas, próximamente será un futbolista mundialista a sus 31 años.

“Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe. Hay que seguir trabajando y nunca bajar los brazos, porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida. Ahora me toca enfocarme para darlo todo”, agregó el futbolista de 1.90 metros, un convocado definitivo que seguramente nadie habría visto venir el año pasado.

Desde su despunte con Puebla hasta sus buenos partidos con Universidad, Guillermo Martínez acumula 48 goles desde el 2023 a la fecha, aunque para esta temporada está rankeado en el lugar 25, entre todos los delanteros de la Liga MX, por lo que, sí, su presencia en la lista final es bastante sorpresiva.