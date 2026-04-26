Pumas venció a Pachuca y cerró un espectacular torneo

EFE

Pumas superó este sábado 2-0 al Pachuca para convertirse en el líder del Clausura 2026 de la Liga MX en la decimoséptima jornada. Los felinos llegaron a 36 puntos y terminando este encuentro se mantenían en la cima.

El Pachuca se quedó en 31 puntos en la decimotercera posición de la clasificación. Los goles de Pumas los marcaron Uriel Antuna y el paraguayo Robert Morales, de penal.

El visitante abrió el marcador gracias a un remate de cabeza de Antuna que superó al guardameta Carlos Moreno al minuto cinco.

Un minuto después Brian García, del Pachuca, se fue expulsado por dar una patada a Rodrigo López.

El 2-0 cayó por la vía de un penal que conectó Robert Morales en tiempo agregado, luego de una falta dentro del área de Víctor Guzmán sobre Jordan Carrillo.

En el segundo tiempo el Pachuca intentó reaccionar, pero no le alcanzó.

El venezolano Salomón Rondón, del local, fue expulsado sobre el final del juego.