Es oficial, México ya eligió a su camiseta 10 para el Mundial

Enrique Gómez

Tal vez no sea titular en la mayoría de los partidos, pero cuando entre lo hará con el número 10.

La Selección Mexicana reveló su lista de dorsales para la Copa del Mundo 2026 y el dorsal del ‘crack’ tendrá el mismo dueño que hace dos años. Esperemos haya mejor suerte para esta edición.

Como en los tres partidos de Catar 2022, Alexis Vega portará la camiseta 10 de la Selección Mexicana en el gran torneo que inicia el 11 de junio con el partido inaugural del Tri frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Aquí los últimos jugadores mexicanos que usaron el número de Maradona y Pelé en los Mundiales:

· Nortemárica 2026: Alexis Vega

· Catar 2022: Alexis Vega

· Rusia 2018: Giovani dos Santos

· Brasil 2014: Giovani dos Santos

· Sudáfrica 2010: Cuauhtémoc Blanco

· Alemania 2006: Guillermo Franco

· Corea-Japón 2002: Cuauhtémoc Blanco

Un mexicano nace donde se le da la gana, edición Mundial 2026

Es curioso que en los últimos siete Mundiales (los que se contabilizan desde el Siglo XXI) únicamente cuatro jugadores hayan portado la camiseta 10. Y es que tanto Vega como Giovani y antes el ‘Cuau’, repitieron el dorsal. En la lista también aparece el ‘Guille’, capricho de Ricardo La Volpe en 2006 y de Javier Aguirre en 2010, aunque en ese último ya no portó el número de Blanco.

¿Merece Vega usar el número 10? Lo cierto es que en la era moderna del futbol mexicano ese dígito no parece tener una referencia fija, por lo que la Selección Mexicana no tuvo problema en volver a dárselo a Vega por más de que desde 2023 solo tenga 26 partidos con el Tri, 12 de ellos como titular.

Los números oficiales de nuestra Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🏆🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/4kk4LvkeZY — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

Aquí los números oficiales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026:

1. Raúl Rangel

2. Jorge Sánchez

3. César Montes

4. Edson Álvarez

5. Johan Vásquez

6. Erik Lira

7. Luis Romo

8. Álvaro Fidalgo

9. Raúl Jiménez

10. Alexis Vega

11. Santiago Giménez

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

14. Armando González

15. Israel Reyes

16. Julián Quiñones

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

19. Gilberto Mora

20. Mateo Chávez

21. César Huerta

22. Guillermo Martínez

23. Jesús Gallardo

24. Luis Chávez

25. Roberto Alvarado

26. Brian Gutiérrez