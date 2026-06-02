Enrique Gómez
Es oficial, México ya eligió a su camiseta 10 para el Mundial
En los últimos 7 mundiales, solo 4 jugadores han usado ese dorsal
Tal vez no sea titular en la mayoría de los partidos, pero cuando entre lo hará con el número 10.
La Selección Mexicana reveló su lista de dorsales para la Copa del Mundo 2026 y el dorsal del ‘crack’ tendrá el mismo dueño que hace dos años. Esperemos haya mejor suerte para esta edición.
Como en los tres partidos de Catar 2022, Alexis Vega portará la camiseta 10 de la Selección Mexicana en el gran torneo que inicia el 11 de junio con el partido inaugural del Tri frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
Aquí los últimos jugadores mexicanos que usaron el número de Maradona y Pelé en los Mundiales:
· Nortemárica 2026: Alexis Vega
· Catar 2022: Alexis Vega
· Rusia 2018: Giovani dos Santos
· Brasil 2014: Giovani dos Santos
· Sudáfrica 2010: Cuauhtémoc Blanco
· Alemania 2006: Guillermo Franco
· Corea-Japón 2002: Cuauhtémoc Blanco
Es curioso que en los últimos siete Mundiales (los que se contabilizan desde el Siglo XXI) únicamente cuatro jugadores hayan portado la camiseta 10. Y es que tanto Vega como Giovani y antes el ‘Cuau’, repitieron el dorsal. En la lista también aparece el ‘Guille’, capricho de Ricardo La Volpe en 2006 y de Javier Aguirre en 2010, aunque en ese último ya no portó el número de Blanco.
¿Merece Vega usar el número 10? Lo cierto es que en la era moderna del futbol mexicano ese dígito no parece tener una referencia fija, por lo que la Selección Mexicana no tuvo problema en volver a dárselo a Vega por más de que desde 2023 solo tenga 26 partidos con el Tri, 12 de ellos como titular.
Aquí los números oficiales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026:
1. Raúl Rangel
2. Jorge Sánchez
3. César Montes
4. Edson Álvarez
5. Johan Vásquez
6. Erik Lira
7. Luis Romo
8. Álvaro Fidalgo
9. Raúl Jiménez
10. Alexis Vega
11. Santiago Giménez
12. Carlos Acevedo
13. Guillermo Ochoa
14. Armando González
15. Israel Reyes
16. Julián Quiñones
17. Orbelín Pineda
18. Obed Vargas
19. Gilberto Mora
20. Mateo Chávez
21. César Huerta
22. Guillermo Martínez
23. Jesús Gallardo
24. Luis Chávez
25. Roberto Alvarado
26. Brian Gutiérrez
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