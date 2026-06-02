Como en 4 de los últimos Mundiales, México no llamó a nadie de la MLS

Enrique Gómez

Tres Mundiales dirigidos y ni un solo jugador de la MLS llamado. La línea de Javier Aguirre parece muy clara.

Hace un par de días, México reveló su lista de 26 convocados para la Copa del Mundo del 2026 y como sucedió en las dos anteriores ediciones donde el técnico fue el ‘Vasco’ Aguirre (2002 y 2010), no apareció ningún futbolista de la liga de los Estados Unidos, esto con todo y que el delantero Germán Berterame parecía tener muchos más argumentos (actuales e históricos) que Guillermo Martínez.

Aunque a ‘Berte’ también le jugaba en contra ser naturalizado, por más injusto que pueda ser.

Llegó el llamado: México presentó su lista mundialista La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a los 26 convocados por Javier Aguirre

La Selección Mexicana reveló su séptima nómina mundialista en lo que va del Siglo XXI, pero, ¿en cuántas de ellos hubo al menos un jugador de la Major Leaguea Soccer?

· Corea y Japón 2002: 0

· Alemania 2006: 1 (Claudio Suárez)

· Sudáfrica 2010: 0

· Brasil 2014: 0

· Rusia 2018: 3 (Jonathan y Giovani dos Santos y Carlos Vela)

· Catar 2022: 1 (Héctor Herrera)

· Norteamérica 2026: 0

Curiosamente, los entrenadores que no consideraron jugadores de esta liga siempre fueron mexicanos (sumando a Miguel Herrera en 2014), mientras que Ricardo La Volpe, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino sí apuntaron al menos a uno de ese balompié. No debería ser más que una coincidencia, pero sí que llama la atención.

Eso sí, para el 2026, Aguirre convocó a jugadores con pasado en la MLS, tales como Brian Gutiérrez u Obed Vargas, ambos nacidos en Estados Unidos, pero que decidieron representar al Tri.

Un total de 11 ligas diferentes integran la Selección Mexicana para el Mundial, nueve europeas, una de Asia y solo uno del continente americano, nada menos que la la Liga MX donde militan 12 de los convocados del Tri.