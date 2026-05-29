¿En serio México ha mejorado tanto como parece a 12 días del Mundial?

Enrique Gómez

A todos les ilusiona que México haga un Mundial histórico, pero, ¿de verdad ha mejorado tanto el equipo de Javier Aguirre como para pensar que se tendrá un mejor porvenir al que se vislumbraba no hace mucho?

A simple vista, claro que sí. Después de todo, el Tri se mantiene invicto en el año con cuatro victorias y dos empates, con todo y que en este 2026 ya enfrentó a potencias como Portugal y Bélgica, además, no se podía estar peor que en el cierre del año pasado, cuando llegó a seis partidos consecutivos sin ganar a pesar de que en el camino jugó (y perdió) contra Paraguay, que hoy en día está debajo del lugar 40 en el Ranking FIFA.

Claro que hay mejores esperanzas en torno a la Selección Mexicana de las que se tenían en otros años, pero lo cierto es que, en general, la calidad de rivales para este primer semestre del 2026 es menor a lo que fueron los oponentes en la segunda mitad del año pasado. Así que, tampoco nos engañemos.

¿Cómo le va a México contra los países más grandes del mundo?

Primeros 6 partidos del 2026

· Victoria, Ghana (74°)

· Empate, Bélgica (9°)

· Empate, Portugal (5°)

· Victoria, Islandia (75°)

· Victoria, Bolivia (76°)

· Victoria, Panamá (33°)

Balance: 4 victorias y 2 empates

Promedio del Ranking de rivales: 45°

Últimos 6 encuentros del 2025

· Derrota, Paraguay (40°)

· Empate, Uruguay (17°)

· Empate, Ecuador (23°)

· Derrota, Colombia (13°)

· Empate, Corea del Sur (25°)

· Empate, Japón (18°)

Balance: 4 empates y 2 derrotas

Promedio del Ranking de rivales: 22°

En resumen, México ha tenido una mejora de resultados radical para este 2026, algo que no parece proporcional a la inferioridad en el nivel de los rivales. Es decir, aunque los sinodales hayan sido más sencillos, la gráfica es tan diferente que sería injusto no ver que el equipo en verdad ha progresado.

Al Tri le quedan dos partidos de preparación más antes de la hora de la verdad y el siguiente es esta noche contra Australia, un rival que luce inferior y con el cual ya urge ajustar cuentas.