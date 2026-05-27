Charly Rodríguez, totalmente descartado para Javier Aguirre

Héctor Cantú

Javier Aguirre lo tiene claro, no habrá cambios en la prelista de la Selección Mexicana, ni siquiera para los jugadores que tuvieron una Liguilla sobresaliente.

El Vasco ha sido tajante y a unos días de dar la lista definitiva de los 26 seleccionados para la Copa del Mundo, no hay lugar para los futbolistas que habían sido parte del proceso y que en la recta final quedaron fuera de la selección.

Son tres los casos más destacados. El primero de ellos es Carlos Rodríguez, quien fue una pieza fundamental para que Cruz Azul se quedara con el título del torneo Clausura 2026.

Tampoco hay marcha atrás con el caso de Marcel Ruiz, futbolista que estaba llamado a ser inamovible en la Selección hasta que sufrió una severa lesión. Ni siquiera el desistir de pasar por el quirófano hizo que Aguirre cambiara su decisión.

El tercer caso de futbolistas que no estarán es el de Jordan Carrillo, anotador de un gol en la final de ida con Pumas. Aunque tuvo un repunte en la fase final de la Liguilla, Javier tiene claro que esos chispazos no le hacen acreedor a un lugar en la Copa del Mundo.