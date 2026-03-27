¿El peor México contra el mejor Portugal de la historia?

Enrique Gómez

Como México no contará con sus dos jugadores más valiosos (Santiago Giménez y Edson Álvarez) para esta Fecha FIFA, las diferencias con Portugal se hacen aún más escandalosas…

Si a eso le sumamos que el Tri nunca ha vencido a Portugal (ni siquiera en los tiempos donde no era una de las mejores selecciones del mundo como ahora), está claro que no será fácil sacar una victoria en el partido que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, a unas semanas del inicio del Mundial.

¿Podrá al menos evitar la derrota el equipo de Javier Aguirre?

Así llegan ambos equipos para este partido de lujo en la Ciudad de México: