¡Debe ser titular! Paulinho es el mejor delantero que tiene Portugal

Enrique Gómez

Aunque fue llamado de emergencia y solo porque hubo una lesión de último momento, Paulinho debe jugar con la Selección de Portugal y ser titular en el Estadio Azteca.

¿Razones? Hay varias en realidad:

· Portugal solo llamó a dos centros delanteros

· Está acostumbrado a jugar en una altura mayor a la de la Ciudad de México

· Es tricampeón de goleo de la Liga MX y justo enfrenta a la Selección Mexicana

· Si Portugal quiere presionar, él es la mejor opción

Pero incluso aunque dejáramos atrás todas esos argumentos, la Inteligencia Artificial de la aplicación Comparisonator (la cual crea un puntaje para cada jugador abarcando su rendimiento total en el campo, incluso a niveles defensivos), estima que Paulinho es el mejor ‘9’ del que dispone Portugal.

Que siempre sí...Paulinho fue convocado por Portugal El delantero del Toluca estará en el amistoso contra México

Roberto Martínez solo tiene a Joao Paulo Dias y a Gonçalo Ramos como delanteros de área y así luce la comparación entre ambos, de cara al duelo del 28 de marzo contra el conjunto de Javier Aguirre:

Gonçalo Ramos

· 24 años – Paris Saint-Germain

· 178 de índex

· Sería 10° en la Liga MX

Paulinho

· 33 años – Toluca

· 231 de índex

· Es 3° en la Liga MX

Sí, el delantero de los ‘Diablos Rojos’ tiene mejor presente que su compañero en el Paris Saint-Germain, esto a pesar de la ventaja con la que cuenta Ramos por jugar en la Ligue 1, un torneo más exigente que el mexicano y que, por lo tanto, suele calificar mejor a los futbolistas que juegan habitualmente ahí, pues se considera que las defensas rivales son de mayor nivel y es más meritorio cualquier desempeño.

A todos sorprendió que Roberto Martínez dejara fuera al exjugador del Sporting Lisboa de la lista original (pues incluso la Federación ya se había puesto en contacto con el club ‘escarlata’), por lo que, si en una primera instancia no contaba con el atacante, no debería sorprendernos que no jugara como titular, sin embargo, por lo hecho durante la temporada, vaya que debió estar en la nómina inicial.

En resumen: Paulinho no solo es bueno para la Liga MX, es un goleador en gran momento; tanto, que debería alinear como titular con la sexta mejor selección del Ranking FIFA; más ahora que no está Cristiano Ronaldo.