¿De verdad México ya se quitó el dominio de Estados Unidos?

Enrique Gómez

¿El doloroso dominio de Estados Unidos sobre México terminó o solo se suavizó?

De cara al Clásico de CONCACAF de este 2026, la Selección Mexicana presume dos victorias consecutivas frente a su archirrival (la última en la final de la Copa Oro 2025), pero tal fue la supremacía que ejerció su archirrival en los últimos años que ni así la alcanza al conjunto ‘azteca’ para revertir la tendencia si contabilizamos los últimos duelos directos entre estos equipos.

Los últimos 10 partidos entre México y Estados Unidos:

· México ganó 2-1 (Copa Oro 2025)

· México ganó 1-0 (amistoso 2024)

· Estados Unidos ganó 2-0 (Liga de Naciones 2024)

· Estados Unidos ganó 3-0 (Liga de Naciones 2023)

· Empate 1-1 (amistoso 2023)

· Empate 0-0 (eliminatorias mundialistas 2022)

· Estados Unidos ganó 2-0 (eliminatorias mundialistas 2021)

· Estados Unidos ganó 1-0 (Copa Oro 2021)

· Estados Unidos ganó 3-2 (Liga de Naciones 2021)

· México ganó 3-0 (amistoso 2019)

O sea, si solo contáramos los nueve partidos de esta década, esta racha de dos victorias de México consiste el total de partidos ganados por el Tri en el periodo. Solo en 2021, el equipo azteca perdió tres partidos consecutivos frente a su archirrival y hasta que se sacudió el dominio en 2024, el Tri llegó a arrastrar una losa de cinco años sin vencer a Estados Unidos con cinco derrotas incluidas.

¿Cuáles fueron las mejores selecciones de América en el Mundial?

En este duelo en Arizona descubriremos si de verdad México ya logró revertir la situación frente a Estados Unidos o si esas dos victorias consecutivas fueron solo una tregua en medio de un reinado vigente.

La Selección Mexicana llega mejor clasificada en el Ranking FIFA y dio un mejor Mundial que Estados Unidos, sin embargo, el equipo de Mauricio Pochettino parece estar en su mejor momento con dos victorias consecutivas anotando cuatro goles, primero contra Perú y luego frente a Chile.

¿Podrá México dar el golpe de autoridad y demostrar que el avasallamiento estadunidense sí terminó?