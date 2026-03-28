Cuidado Portugal, México tiene 2 victorias seguidas contra europeos

Enrique Gómez

Es curioso, México enfrentará a una selección europea que viste rojo en el próximo Mundial y para esta Fecha FIFA, se medirá a dos equipos del ‘viejo continente’ que también tienen este color como principal.

Y hablando de equipos europeos, ¿cómo le ha ido al Tri contra selecciones de ese continente?

Claro que no es lo mismo enfrentar a Islandia que a Alemania, pero México ya se midió a ambos equipos en este proceso mundialista. Desde que terminó Catar 2022 y hasta antes de esta Fecha FIFA, donde el equipo ‘azteca’ se medirá a Portugal y Bélgica (28 y 31 de marzo), se registran cinco enfrentamientos contra rivales de la UEFA, aunque ninguno del nivel que ostenta en la actualidad el conjunto lusitano.

El futuro rival de México en el Mundial viste en color rojo Ya solo quedan dos posibles selecciones para completar el Grupo A del Mundial

México contra selecciones de Europa después de Catar 2022 y antes de Norteamérica 2026:

· Islandia (2026): victoria 4-0

· Turquía (2025): victoria 1-0

· Suiza (2025): derrota 4-2

· Alemania (2023): empate 2-2

· Suecia (2022): derrota 2-1

Balance: 2 victorias para el Tri, 1 empate y 2 derrotas

Y antes de que inicie la Copa del Mundo y a reserva de que se organice un duelo más antes del debut el 11 de junio contra Sudáfrica, México enfrentará a dos selecciones de la UEFA de altísimo nivel:

· Portugal (5° del Ranking FIFA), 28 de marzo, Estadio Azteca

· Bélgica (9° del Ranking FIFA), 31 de marzo, Soldier Field

Aun sin Cristiano Ronaldo, el equipo portugués es uno de los mejores cuadros nacionales de todo el mundo, por lo que se espera un enorme reto para la Selección Mexicana en el encuentro que marcará la reapertura del Estadio Azteca. Claramente, el Tri no es favorito y a nadie sorprendería que cayera derrotado, pero se espera que el equipo pueda encender su mística de crecerse ante grandes rivales.

México enfrentará a Dinamarca o a República Checa en el Mundial, pero antes, se medirá a otras dos selecciones que visten en rojo. Veremos qué sensaciones puede dejar el conjunto de Javier Aguirre.