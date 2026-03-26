El futuro rival de México en el Mundial viste en color rojo

Enrique Gómez

El cuarto cupo en el grupo de México para el Mundial 2026 ya solo está entre dos selecciones.

Dinamarca y República Checa son los finalistas de la Ruta D del repechaje europeo, cuyo vencedor se integrará al Grupo A de la Copa del Mundo, donde ya esperan el Tri, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por meses, la Selección Mexicana y compañía vislumbraban a cuatro potenciales rivales para el torneo que inicia el 11 de junio, es decir, no había ningún tipo de certeza. De hecho, el equipo coreano apenas tenía vagas referencias de quién podría ser su primer oponente y aunque todavía no está definido quién se unirá finalmente a este sector, al menos ya se puede descartar a Macedonia del Norte y a Irlanda, pues cayeron en las semifinales.

Así concluyó la primera ronda de la Ruta D del repechaje UEFA:

· Chequia 2-2 Irlanda| El equipo local avanzó en penales

· Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte | Goleada incontestable de los nórdicos

Dinamarca es la selección 20 del Ranking FIFA; República Checa, la 43.

La final entre checos y daneses será el 31 de marzo y el vencedor de unirá al Grupo A del Mundial 2026. Es decir, enfrentará a Corea del Sur en la primera fecha, después s Sudáfrica y por último a México el 24 de junio. Desde el principio, Dinamarca pintaba como favorito y así lo confirmó en la semifinal disputada en Copnhague.

¿Qué equipo enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y a México en el Estadio Azteca? Eso lo conoceremos muy pronto, pero, por ahora, ya se sabe será una selección que viste de rojo.