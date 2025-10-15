¿Cuándo fue la última vez que México sumó cuatro partidos sin victoria?

Héctor Cantú

La Selección Mexicana cerró la penúltima fecha FIFA del año con un contraste de sabores luego de haber sufrido una goleada ante Colombia y quedarse solo con un empate ante Ecuador.

Las sensaciones, en general, no son del todo positivas para la afición, pues el equipo mexicano ha completado una seguidilla de cuatro partidos sin poder ganar.

El partido ante Colombia fue un auténtico desastre para el equipo mexicano donde quedaron exhibidas, principalmente, la ausencia de un jugador de confianza por la lateral derecha y la falta de claridad táctica por parte de Javier Aguirre para intentar dar vuelta a un escenario contrario.

Para el duelo ante Ecuador, Javier Aguirre hizo modificaciones que funcionaron mucho mejor y que agrega competencia interna en el equipo mexicano, como la incursión de Germán Berterame como una de las opciones ofensivas del equipo mexicano.

Tanto la actitud como el rostro futbolístico del equipo mexicano fue mucho mejor ante Ecuador, sin embargo, no quedan sensaciones por demás positivas a poco más de medio año de que arranque la Copa del Mundo 2026.

La última vez que la Selección Mexicana sumó cuatro partidos sin victoria fue bajo el mandato de Gerardo ‘Tata’ Martino en 2021, cuando perdió de manera consecutiva ante Ecuador, Estados Unidos y Canadá y empató contra Chile.

La siguiente prueba para el equipo mexicano será en el mes próximo cuando se mida a Uruguay y Paraguay, dos rivales sudamericanos más que volverán a retar el esquema táctico de Javier Aguirre y a la columna vertebral del equipo mexicano rumbo al Mundial 2026.