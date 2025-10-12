Los rostros del desastre: ellos son los reprobados del Tri

Héctor Cantú

La Selección Mexicana ha sufrido un duro golpe de realidad luego de perder, por un escandaloso 4-0, ante el combinado Colombiano que, tomó el partido amistoso, con toda la seriedad que representa un partido de esta índole, aunque sea amistoso, representa.

Con velocidad, táctica y golpeo preciso a la hora de atacar, los cafeteros hicieron ver mal a un equipo mexicano que cometió errores infantiles y que nunca tuvo la solidez táctica sobre la cancha para poder competir contra el representativo sudamericano.

De nueva cuenta, la lista de reprobados incluye el trabajo paupérrimo de un Jorge Sánchez que fue superado en velocidad y futbol por sus contrincantes. Dos de los cuatro goles terminan gestándose por ese costado que sigue siendo un auténtico dolor de cabeza para el cuadro mexicano.

Sánchez solo ganó cuatro de los 9 duelos que sostuvo sobre el terreo de juego además de haber perdido 14 veces la pelota.

Diego Lainez se une también a esta lista de los jugadores que quedaron a deber para este partido. El jugador de Tigres nunca fue el diferenciador por el costado derecho en la zona ofensiva y colaboró con muy poco para fortalecer el ataque mexicano.

Lainez perdió 8 pelotas y no logró hacer efectivos ninguno de los dos dribles que intentó sobre el césped. Sus centros quedaron atascados en la línea defensiva y nunca pudo hacerse sentir como un jugador que aportara ideas y peligro para el equipo mexicano.

Finalmente, el tercer reprobado del equipo mexicano es Luis Ángel Malagón, quien , además de haber recibido cuatro goles, falló en su salida para que Colombia pusiera cifras definitivas en este partido amistoso que deja muy malas sensaciones para el equipo mexicano.

El Tri de Javier Aguirre ahora enfrentará a Ecuador en otro de los partidos que realmente será una buena prueba de cara al Mundial 2026, donde México será uno de los países sedes del campeonato mundial.