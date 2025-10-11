¿México llegó 'derrotado' a los cuartos de final del Mundial sub-20?

Enrique Gómez

No hubo sorpresa: México perdió contra Argentina en el Mundial sub-20 y se cerró la vitrina para Gilberto Mora, el jugador de 16 años que deslumbró con su talento y liderazgo… hasta este día.

La ‘Albiceleste’ venció 2-0 a la Selección Mexicana en los cuartos de final del torneo de Chile 2025.

Tras una gran participación, que incluyó los empates contra Brasil y España y los triunfos contra Marruecos y Chile (goleada en los octavos de final), el equipo ‘azteca’ no pudo superar al gran favorito Argentina, que supo pegar en los momentos justos y con gran solvencia se acreditó a las semifinales del certamen, donde enfrentará a Colombia.

“Muy dolidos, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar contra este equipo, que nos iba a cortar situaciones. Pensamos que los momentos los íbamos a compartir más, pero lo platicamos ayer ellos tenían punch y consiguieron lo que querían para cerrarnos más espacios, analizó el técnico Eduardo Arce después del partido en Santiago de Chile, donde también habló en específico sobre Mora.

“Nos hubiera gustado que él siguiera generando y verse reflejado en el marcador, pero al final un chico que se carga el juego de la manera que lo hace, creo que es decisivo”, agregó el entrenador mexicano.

Duro golpe de realidad de México, que empezó a enarbolar fantasías que, en realidad, no tenía al principio de este Mundial.