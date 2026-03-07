Confirmado, Marcel Ruiz se rompió la rodilla y está fuera del Mundial

Enrique Gómez

Por desgracia, no fue solo un esguince. Marcel Ruiz se rompió la rodilla derecha y está fuera del Mundial.

El Toluca confirmó el peor de los pronósticos: el mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado y hasta se lastimó el menisco. La lesión es tan grave que quizá lo veamos de vuelta hasta finales de año.

Ruiz, el mediocampista mexicano que más había crecido en su posición en los últimos años y que estaba llamado para tener un rol importante con México en la Copa del Mundo, salió de cambio a los 41 minutos del partido por la Copa de Campeones de CONCACAF ante el San Diego FC y aunque en su rostro se veía el horror, verlo salir de la cancha por su propio pie le dio esperanza a la afición mexicana.

Pero no. Resulta que en un par de días, la Selección Mexicana perdió a su portero titular y a uno de sus mejores medios.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Al igual que Luis Ángel Malagón unas horas antes, Ruiz se lesionó ‘solo’ cuando se dirigía al balón. El futbolista cayó al césped antes de encontrarse con el esférico. En su rostro se notaba el dolor y la desesperación y en su rodilla, una terrible inflamación.

Todavía hace unas horas, al interior del club se manejaba la posibilidad de que la lesión se tratase de un esguince de rodilla que lo tendría fuera de circulación por un mes; es decir, tiempo suficiente para alistarse para el Mundial y hasta para ayudar a su equipo en busca del tricampeonato del futbol mexicano, pero el diagnóstico fue el más temido de todos y el jugador pronto será sometido a cirugía.

Para este tipo de lesiones, el tiempo de recuperación oscila los ocho meses.

México, que de por sí había generado muchas dudas por la calidad de su equipo, tiene 10 jugadores lesionados a tres meses del Mundial y por lo menos dos son bajas definitivas.