¡Bienvenido! Rafa Márquez cayó en su primera declaración polémica

Enrique Gómez

Apenas dio su primera conferencia previa a un partido como técnico de la Selección Mexicana y Rafa Márquez ya desencadenó polémica. Nadie en México maneja el discurso como Javier Aguirre, pero quizá el ‘Káiser’ tenga un mejor manejo en la cancha, que es lo realmente importante.

El entrenador no dijo ninguna mentira, pero tal vez no era el momento para emitir públicamente que en su grupo de jugadores no hay materia prima para poder jugar como el Barcelona.

“Me adapto a lo que tengo, no es que voy a imponer un estilo de juego. Claro que me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tengo la materia prima para ello, así que tienes que adaptarte a lo que tienes y dar continuidad a lo que sí estaba funcionando del Mundial pasado”, fue lo que respondió el michoacano cuando le preguntaron si le gustaría implementar el envidiable estilo culé en su nuevo equipo.

¿Rafa Márquez está entre los técnicos más jóvenes en la historia del Tri?

‘Rafa’ tiene un profundo vínculo con el Barça, club donde alcanzó su máximo nivel como jugador, donde llegó a ser considerado como uno de los mejores defensas del mundo y en el cual trabajó como entrenador del equipo B, antes de llegar como auxiliar de Javier Aguirre a la Selección Mexicana, en un proyecto que le prometía tomar las riendas después del Mundial 2026.

“El estilo será el que se vio en el Mundial y poco a poco iremos añadiendo, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. No voy a imponer mi estilo, intentaremos mejorar con el tiempo”, abundó el entrenador previo a su debut contra Colombia en el M&T Bank de Baltimore.

Hablando de estilos, Márquez jamás ha tenido un manejo de grupo (ni de medios) como el de Aguirre, pero se espera que, con su liderazgo y capacidad, México pueda alcanzar el siguiente nivel.