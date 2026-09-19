Hansi Flick califica de “perfecto” el arranque arrollador del Barcelona

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick se mostró “muy feliz” por la victoria 3-1 de Barcelona sobre Sevilla y por el gran comienzo de temporada de su equipo, que mantiene el paso perfecto entre La Liga y la Champions League.

Elche 0-5 ✅

Athletic 2-0 ✅

Rayo 5-2 ✅

Valencia 0-5 ✅

Levante 2-4 ✅

Racing 7-2 ✅

Sevilla 1-3 ✅



7/7 = 21 puntos ✅

31 goles a favor ⚽️

7 goles en contra ❌ pic.twitter.com/butAZ9AtuI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2026

“Primeros ocho partidos (siete de La Liga y uno de Champions), ocho victorias; es perfecto”, afirmó el técnico alemán.

“Estoy feliz, muy feliz por haber ganado aquí en un partido complicado”, recalcó Flick después del encuentro disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El entrenador también elogió la actuación del brasileño Raphinha, autor de los tres goles del Barcelona, y aseguró que su rendimiento no le sorprende.

“Es perfecto, estoy muy contento por haber ganado aquí. No me sorprende lo de Raphinha. Lo veo todos los días en los entrenamientos. Su dinámica es top”, aseguró Flick.