Álvaro Fidalgo, ilusionado con la juventud de la Selección Mexicana

Redacción FOX Deportes

Con sangre nueva y los cimientos que se construyeron desde la gestión de Javier Aguirre, la Selección Mexicana tiene un futuro prometedor, al menos así lo ve Álvaro Fidalgo.

Luego del empate contra Perú (la tercera peor selección de CONMEBOL según el Ranking FIFA), el mediocampista valoró la alineación que desplegó Rafael Márquez para hacerle frente al compromiso en Nueva Jersey, la cual fue totalmente distinta a la que se vio contra Colombia, encuentro que también quedó igualado 1-1, pero donde el Tri usó jugadores de mayor jerarquía.

“Hay cosas muy positivas. Desde el proceso pasado, que, aunque no pudimos hacer historia llegamos contra Inglaterra con la ilusión de poder avanzar, con esos cimientos, construir el proceso con todos los chicos jóvenes”, evaluó el jugador del Betis, quien fue parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y que ahora inició como titular en el XI alterno que envió el entrenador.

Álvaro Fidalgo habla sobre el proceso de Rafa Márquez y el fogueo de los jóvenes en el “Tri”.



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“Hay un talento muy bueno. Fueron dos equipos diferentes contra Perú y contra Colombia, para esos están estos partidos, para ver gente. Hay que sacar cosas positivas y a partir de ahí seguir creciendo”, agregó Fidalgo en torno a los jugadores que representaron al Tri en este duelo contra Perú y donde quedó demostrado que Rafa les entregará su confianza a los jóvenes.

El siguiente partido de México es el Clásico de CONCACAF contra Estados Unidos y se espera que el equipo ‘azteca’ vuelva a su base titular, por lo que será importante conocer el rol de Fidalgo para ese encuentro y dónde está en la consideración de Rafa en este inicio del proceso.

El ‘Maguito’, nacido en España hace 29 años, perdió la titularidad en el Betis desde finales de la temporada pasada y en el actual curso de La Liga solo lleva 31 minutos, repartidos en dos partidos disputados (de siete posibles). Los retos le han aumentado a estas alturas de su carrera.