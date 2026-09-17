La dramática pérdida de minutos de Álvaro Fidalgo en Betis

Enrique Gómez

La buena noticia es que Álvaro Fidalgo ya sumó 60 minutos en la temporada.

La mala es que ya van siete partidos para el Betis en la campaña.

El seleccionado mexicano sigue sin afianzarse con el equipo andaluz, luego de los créditos perdidos tras sus primeros meses en el equipo. Y ahora, aunque ya jugó por tercera vez en este curso, tan solo pudo registrar un minuto en la victoria por la mínima contra el Villarreal en La Liga de España.

¿Qué pasó con el mexicano? Su pérdida de minutos con el club que lo sacó del América en enero es dramática.

Primeros seis partidos con el Betis en La Liga (2025/26)

· 6 veces titular

· 447 minutos

· 1 gol

Más recientes seis partidos con el Betis en La Liga (2026/27)

· 2 partidos jugados

· 31 minutos

· 0 goles

Álvaro Fidalgo agradeció al América tras debutar en Champions El jugador del Betis aseguró que sin los mexicanos y el 'Ame', nada sería posible

El mediocampista jugó un total de tres partidos en la pasada Europa League, mientras que la semana anterior registró 39 minutos en su debut en la Champions League, con los cuales llegó a 60’ en la presente campaña. El técnico sigue siendo Manuel Pellegrini, quien parece desencantado con el ‘Maguito’, pero dispuesto a darle oportunidades para que pueda ir ganando rodaje y confianza en el futbol español.

Fidalgo no jugó los primeros tres partidos de la actual campaña, pero en cuanto se hizo oficial que se quedaría en el club (pese a que la opción inicial era cederlo a otro club), el técnico empezó a utilizarlo.

El mundialista (y goleador) con México ha vivido grandes experiencias este año, sin embargo, su pérdida de minutos es alarmante en un Betis que tuvo un debut triunfal en la Champions y que es top-5 en La Liga.