Álvaro Fidalgo agradeció al América tras debutar en Champions

Enrique Gómez

En su primer partido dentro de la Champions League y cumpliendo uno de los máximos sueños de su vida, Álvaro Fidalgo recordó al América y agradeció al futbol mexicano por quien es ahora.

El ‘Maguito’ admitió que sin lo vivido durante las últimas temporadas en la Liga MX y sin la confianza y el apoyo del pueblo mexicano quizá no hubiera alcanzado este hito en su carrera: ser parte de una victoria histórica del Betis en su regreso a la Champions luego de 21 años.

“Quiero darles la gracias a todos los mexicanos que están conmigo; sin ellos y todo lo que hice en estos años no estaría aquí, así que les agradezco a ellos y al Club América”, comentó el mediocampista español, quien jugó cinco años en el equipo azulcrema y que gracias a ese tiempo radicando en México se afianzó como un gran futbolista y pudo jugar el Mundial 2026 con el Tri.

Fidalgo abrió la puerta a un futuro regreso al país ‘azteca’, sin embargo, antes quiere llenarse de más ‘noches mágicas’ en Europa, tal como fue la pasada victoria contra el Real Madrid y la remontada como visitante de este día contra el LOSC Lille en Francia.

"ES MUCHO MÁS DE LO QUE SOÑÉ. GRACIAS A TODOS LOS MEXICANOS QUE SIEMPRE ESTÁN APOYANDO A MUERTE"



? En EXCLUSIVA con @natalia_ortega8, Álvaro Fidalgo nos platicó sobre su debut en la Champions League.



El jugador del Betis ? también aprovechó para mandarle un saludo a todos los… pic.twitter.com/X28ePeJvNf — FOX (@somos_FOX) September 8, 2026

“En algún momento yo creo que sí. Si un día regreso a México, está claro a dónde, pero ahora es momento de pelear, de seguir creciendo. Vine a Europa para crecer como jugador para vivir noches y momentos como estos, un debut en Champions es más de lo que siempre soñé, pero no me olvido de gracias a quién estoy aquí”, insistió el mediocampista de 29 años.

Sobre su rol en el equipo de Manuel Pellegrini, en el cual estaba contemplado para salir pese a que solo llevaba unos meses y que por esa razón no jugó los primeros partidos de la temporada, el jugador se mostró feliz por haber visto media hora en los últimos dos encuentros.

“Se habló mucho, pero estoy muy feliz de poder estar aquí, Soy un jugador de club y si el equipo quiere que siga, aquí estaré a muerte. Estoy muy feliz de que el club y el entrenador quisieran que siguiera”, manifestó el jugador para los micrófonos de FOX tras el primer día de la Champions.

Tras marcharse como figura del América, Fidalgo debutó en La Liga de España, disputó una Copa del Mundo y jugó la Champions League. Vaya que ser estrella en la Liga MX le cambió la vida.