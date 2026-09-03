¿Álvaro Fidalgo y Obed Vargas degradados en España?

Enrique Gómez

En el mismo equipo, pero devaluados… esa es la condición que comparten los mexicanos Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, quienes estuvieron en la puerta de salida, pero al final se quedaron en La Liga de España.

El caso más claro es el de Obed, quien perdió el número 21 con el que llegó al Atlético de Madrid para que pudiera ocuparlo el argentino ‘Cuti’ Romero, pues la idea del club ‘colchonero’ era ceder al mediocampista a otro equipo para que ganara minutos, pero finalmente aceptó mantenerlo una temporada más, aunque, obviamente, tendrá aún menos oportunidades que en su primera campaña.

¿Y Álvaro Fidalgo? También se quedará en Betis pese a su escandalosa pérdida de minutos y a que para el club era prioritario acomodarlo en otra institución antes de que cerrara el mercado de pases.

Atlético de Madrid tomó su decisión respecto a Obed Vargas El mexicano ni siquiera fue convocado para el primer partido, pero varios clubes lo buscan

Así la situación de los dos jugadores mexicanos, mundialistas, además, en La Liga:

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

· 0 minutos en la actual temporada

· No fue convocado para ninguno de los 3 primeros partidos

· La campaña pasada fue titular en los últimos 3 partidos

· Usará el número 3 para esta temporada

Álvaro Fidalgo (Betis)

· 0 minutos en la actual temporada

· Se quedó en la banca en los 3 primeros partidos

· Solo jugó 3 de los últimos 10 partidos la temporada pasada

· Desde marzo, solo 100 minutos en La Liga

Claro que el rol de ambos podría cambiar, una vez que su respectivo entrenador los empiece a contemplar por completo, en vista de que serán parte del plantel al menos de aquí hasta el invierno, pues su falta de minutos bien podría deberse, en parte, a que estaban en la lista de transferibles y sus equipos quisieron evitar alguna lesión que entorpeciera el posible traspaso.

¿Recuperarán su valor Vargas y Fidalgo o se hundirán como les sucedió a sus compatriotas Héctor Herrera y Diego Lainez también en el Atlético de Madrid y el Betis?