Álvaro Fidalgo considerado en la pretemporada de Betis

Redacción FOX Deportes

Álvaro Fidalgo se convirtió en el primero de los tres mundialistas de Betis que se incorporó a la pretemporada a las órdenes del técnico Manuel Pellegrini quien lo incluyó en la lista de 29 futbolistas que se lleva a la concentración de esta semana en Marbella.

¡Estos son los jugadores que integran la convocatoria para nuestro stage en Marbella! 💪💚 pic.twitter.com/LMYHqStO3d — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 27, 2026

Tras una primera etapa en Alemania y una segunda en Sevilla, Marbella es el escenario elegido para la tercera fase de preparación de los béticos, que esperan a sus otros dos mundialistas, Giovani Lo Celso y Cucho Hernández, y que contarán en la concentración con dos futbolistas que no estuvieron en Alemania y que avanzan en sus respectivos procesos, Ez Abde y Aitor Ruibal.

Es baja el portero Diego Conde, con una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el amistoso del pasado sábado ante Granada, y es sustituido en la lista bética por el joven meta ucraniano de 17 años, Yan Zhuravskyi.

Tras los amistosos jugados contra Recreativo de Huelva y Granada, en esta concentración el equipo verdiblanco jugará ante Olympique de Lyon el próximo miércoles 29 de julio y ante Almería el 1 de agosto.