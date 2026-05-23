Así terminó la primera temporada de Álvaro Fidalgo en La Liga

Enrique Gómez

Con solo 55 minutos vistos en los últimos cinco partidos de La Liga de España, Álvaro Fidalgo cerró su primera temporada con el Betis.

¿Dejó buenas sensaciones el mediocampista mexicano en su primera campaña dentro de la primera división del futbol español? Bueno, es verdad que anotó un gol en el clásico andaluz contra Sevilla, pero ese rosario de siete partidos (casi consecutivos) congelado en la banca llamaron la atención de todos.

Eso sí, por lo menos el jugador español naturalizado mexicano cerró la temporada viendo actividad en los últimos dos partidos, aunque, a diferencia de lo que sucedió en febrero, en ninguno fue titular.

El exjugador del América jugó 10 minutos en el partido por la Jornada 38 (la de despedida) contra el Levante, donde el equipo de Manuel Pellegrini ganó 2-1, mientras que en el duelo de la penúltima fecha ante el Barcelona tuvo 45 minutos y cortó una racha de tres partidos sin entrar al campo.

Así fue la primera experiencia de Fidalgo en La Liga de España:

· 749 minutos, divididos en 13 partidos

· Jugó como titular en sus seis primeros partidos de Liga

· Anotó un gol en el empate 2-2 contra Sevilla (1 de marzo)

· Jugó 3 partidos de Europa League y 1 de Copa

· Entre la Jornada 29 y la 36, solo jugó un partido (45 minutos)

· Únicamente jugó 3 de los últimos 10 partidos La Liga

· Betis finalizó quinto y jugará la próxima Champions League

Aunque sus números no fueron impresionantes, la primera temporada con su nuevo equipo no fue mala, pues tuvo una buena racha de partidos consecutivos como titular, anotó en un partido de alta tensión y además, a nivel colectivo, fue parte del objetivo cumplido de clasificar a la Champions.

Fidalgo está perfilado para estar en la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial, pues, aunque perdió relevancia España, fue uno de los pocos jugadores mexicanos más o menos estables en el futbol europeo.