Álvaro Fidalgo y el meteórico regreso del Betis a la Champions League

Enrique Gómez

El regreso del Betis a la Champions League después de 21 años no pudo ser más épico y ahí estuvo un mexicano para celebrar una presentación triunfal que incluyó una remontada como visitante.

Victoria 3-2 del equipo verdiblanco sobre el LOSC Lille en Francia.

Álvaro Fidalgo, uno de los tres mundialistas mexicanos que juegan en esta Champions League, jugó su primer partido en el máximo torneo de clubes a nivel europeo al ingresar de cambio en el segundo tiempo. El español naturalizado, quien estuvo cerca de salir del club en este mercado, vio apenas su segundo partido de la temporada, luego de que se cerrara toda posibilidad de emigrar.

Al igual que en el pasado partido de La Liga, el mediocampista entró de cambio a los 60 minutos por Isco, ya que habían caído los cinco goles que engalanaron este primer día de Champions.

#Resumen ? | Voltereta Verdiblanca ?⚪️



De venir abajo 2-1, el Real Betis logró remontar el marcador y sumar sus primeros 3 puntos en la #ChampionsLeague . pic.twitter.com/uWkLT5SlPf — FOX (@somos_FOX) September 8, 2026

El ‘Maguito’ alcanzó una calificación de 6.7 de acuerdo con las estadísticas de Soccerway.

Aunque apenas fue su primer partido del torneo (y de hecho, el primero desde el 2005), el Betis firmó una victoria de alta importancia, pues sumó tres puntos como visitante y encima, dio muestra de su gran tenacidad, pues pese a que se fue abajo apenas a los 12 minutos con el gol de Ayase Ueda y que volvió a ponerse en desventaja con el tanto de Alexsandro (36’), remontó.

Marc Bartra marcó un doblete (33’ y 49’) para empatar el juego en dos ocasiones y al 53’ Troy Parrott liquidó el encuentro. El manejo de las acciones se hizo mucho más sencillo para el equipo español a partir de los 56 minutos, cuando Ethan Mbappé vio la tarjeta roja para los locales.

¿Recuperará la titularidad Fidalgo? Por lo pronto, ya vio minutos en dos partidos muy satisfactorios para el Betis, por lo que al menos está claro que el técnico Manuel Pellegrini ha vuelto a considerarlo.