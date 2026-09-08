Los 3 mexicanos que juegan esta Champions League no nacieron en México

Enrique Gómez

En circunstancias muy diferentes, pero son tres mexicanos los que juegan la fase de liga de la Champions League. Uno de ellos es Santiago Giménez, flamante refuerzo del Porto y último goleador 'nacional' en este torneo.

Lo curioso: todos disputaron el Mundial 2026 con el tri, pero ninguno nació en territorio mexicano.

Comenzó formalmente la Champions League y se espera la participación de tres jugadores ‘aztecas’, por más que dos de ellos (Álvaro Fidalgo o Obed Vargas), estuvieran en la lista de transferibles de sus respectivos equipos, aunque sin suerte para encontrar acomodo en otro club.

No anotó, pero Santiago Giménez tuvo un buen debut con el Porto El mexicano jugó en la parte final de la victoria de los 'Dragones' sobre el Moreirense

Los tres seleccionados mexicanos que jugarán la Champions 2026/27 y los rivales que enfrentarán:

Santiago Giménez (Porto)

· Vs Manchester City

· En Betis

· En PSV

· Vs Napoli

· En Feyenoord

· En Liverpool

· Vs Savia Praga

· En LASK

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

· En Liverpool

· Vs Manchester United

· En Stuttgart

· Vs Bayern Munich

· Vs Viking

· En PSV

· En Bodo/Glimt

· En Fenerbahce

Álvaro Fidalgo (Betis)

· En Lille

· Vs Porto

· Vs Feyenoord

· En Borussia Dortmund

· En Slovan Bratislava

· Vs Como

· Vs Arsenal

· Vs Bayern Munich

En lo que respecta a Obed, el joven mexicano nacido en Alaska espera ver sus primeros minutos en la competencia, pues cabe recordar que la campaña pasada no vio uno solo, por más de que fue un titular habitual con el Atlético de Madrid en La Liga de España. En tanto, se espera mucho de ‘Santi’, (nacido en Argentina) en esta etapa con el Porto y claro que la apuesta está en que haga goles internacionales.

A los octavos de final de la Champions League avanzan directamente los ocho equipos con más puntos en la fase de liga, mientras que los siguientes 16 se miden en una ronda de playoffs. Veremos si el Betis de Fidalgo (nacido en España), supera el primer corte.

¿Veremos goles mexicanos en esta temporada? La última vez que un embajador ‘azteca’ anotó en la Champions fue el 18 de febrero de 2025, cuando Santiago Giménez, nacido en Argentina, marcó con el Milan ante el Feyenoord.