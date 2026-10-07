A pesar de todo, México sigue en el top 10 del Ranking FIFA

Redacción FOX Deportes

El inicio del ciclo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana estuvo lejos de lo esperado: el equipo no ganó ninguno de sus cuatro amistosos. Aun así, se mantuvo entre las 10 mejores selecciones del mundo.

La FIFA publicó la actualización de su ranking tras el último parón de selecciones y el ‘Tri’ conservó la décima posición.

México comenzó con un empate 1-1 ante Colombia y posteriormente igualó por el mismo marcador frente a Perú.

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Después enfrentó a Estados Unidos y sufrió una contundente derrota por 3-0. Para cerrar la minigira por la Unión Americana, la Selección Mexicana se midió a Chile y cayó 2-0.

Los resultados le costaron 7.56 puntos en la clasificación, aunque no fueron suficientes para sacar al ‘Tri’ del top 10.

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España continúa en la cima del Ranking FIFA, seguida por Argentina y Francia.

Dentro de los 10 primeros lugares, el movimiento más significativo fue el de Portugal, que escaló del séptimo al quinto puesto y superó a Brasil y Marruecos.