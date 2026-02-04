¿Por qué Cristiano Ronaldo está en huelga y no juega con Al-Nassr?

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo sigue con su protesta contra la Saudi Pro-League y por segunda jornada consecutiva no participa en el encuentro que disputa su equipo el Al-Nassr contra el Al-Ittihad.

El delantero portugués no apareció en la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus y mantiene su pulso contra la liga de Arabia Sauita League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, pues se decidió llevar a Karim Benzema a Al-Hilal, principal rival del equipo de CR7 en la disputa al título.

Cristiano no jugó el anterior encuentro de su equipo frente al Al-Riyadh como medida de protesta por el traspaso de Benzema, quien finalmente cambió de club y esta semana se estrenó con un triplete frente al Al-Okhdood.

Cabe mencionar que el Al-Nassr también forma parte del Fondo de Inversión y que este apoyo le ayudó para firmar a CR7 en 2023, pero lo que molesta al jugador es que el fondo se haya activado de último momento para traspasar a Benzema al Al-Hilal justo a media temporada, un recurso que muchos han considerado desleal y poco deportivo en plena lucha por el título saudí.

El exjugador del Real Madrid está a 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar las 1000 anotaciones en su carrera, pero ya suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al-Nassr.

CR7 cumplió 41 años y para alcanzar el reto esta temporada aún dispone de un mínimo de 16 encuentros con su club y de cinco encuentros con Portugal (dos amistosos y al menos tres de la fase de grupos del Mundial), sin embargo, está perdiendo oportunidades valiosas para seguir con su cuota.