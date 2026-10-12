Julián Quiñones y una jugada que vale el liderato en la Saudi Pro League

Héctor Cantú

El delantero mexicano Julián Quiñones, gran referente de la Selección Mexicana en el pasado Mundial 2026, ha permitido, con una gran jugada, que su equipo se mantenga en la cima del futbol saudí.

El Al-Qadsiah, equipo donde milita el goleador, sumó tres puntos más tras derrotar en calidad de visitante al Al-Taawon, resultado que le permite superar al Al-Hilal que también ganó su partido.

في آخر الدقايق حسمها وجابها ??❤️ #التعاون_القادسية | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/yVfNlI46PT — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) October 20, 2026

Un gol en el tiempo agregado por conducto de Tijjani Reijndersfue suficiente para sumar tres puntos más para el equipo rojo que llegó a 25 unidades.

Julián Quiñones participó en la jugada del gol, luego de bajar de cabeza un centro elevado para que apareciera Mateo Retegui quien dejó el balón a merced de Reijnderspara encontrar las redes.

¿Julián Quiñones ya es el mejor naturalizado en la historia del Tri?

Este resultado fortalece la buena racha del equipo que se mantiene invicto en sus últimos cotejos, tras sumar su tercera victoria de manera consecutiva.

Quiñones y el Al-Qadsiah volverán a la actividad en la Saudi Pro League el próximo viernes en un partido donde estará en juego el liderato del torneo saudí, cuando reciban en casa al Al-Hilal.