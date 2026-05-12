Julián Quiñones no se da por vencido en la pelea por la Bota de Oro

Héctor Cantú

El delantero mexicano Julián Quiñones se niega a tirar la toalla en la batalla por la Bota de Oro de la temporada 2025-2026 en la Saudi Pro League.

El exjugador del América volvió a marcar en la jornada de esta semana, con lo que recortó distancias con el líder momentáneo, Ivan Toney, quien comanda la batalla por la Bota de Oro con 31 anotaciones.

Quiñones fue el encargado de abrir el tanteador en la victoria del Al-Qadisiya de 2-0 sobre el Al-Hazm para mantenerse en la cuarta posición.

Mo ➡️ Musab ➡️ Julián 🤩

That’s how you take the lead ⚽️#QADHAZ | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/KwVkijINsJ — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) May 14, 2026

Quiñones definió dentro del área con un golpeo potente que terminó venciendo al arquero rival. Su anotación allanó el partido para que los rojos consiguieran su cuarta victoria de manera consecutiva.

En los minutos finales, Ali Hazazi puso cifras definitivas a la victoria con una gran definición para sumar tres puntos más.

El Al Qadisiya le resta un partido de la temporada regular, partido donde estará obligado a marcar doblete para alcanzar a Toney, quien tiene dos juegos más por delante por disputar.