Julián Quiñones se va sin marcar y pierde el liderato de goleo

Héctor Cantú

El delantero Mexicano Julián Quiñones volvió a quedar en la segunda posición de la tabla de goleadores de la Saudi Pro League luego de haberse ido sin marcar en el empate entre el Al-Qadisiya ante el Al-Shabab.

Quiñones, quien en el último partido alcanzó al líder de goleo Ivan Toney, no pudo marcar a pesar de los cinco disparos que intentó sobre el terreno de juego.

Al final, Julián se perdió dos opciones de gol claras de gol que le dejan un mal sabor de boca, porque su equipo se fue sin la victoria, y porque al final se mantiene rezagado en la carrera por la bota de oro.

Este fue el tercer partido consecutivo del Al-Qadisiya sin victoria, resultado que prácticamente le deja sin posibilidades de poder pelear por el título.

Con el empate, queda a 11 puntos del Al-Nassr, líder de la Saudi Pro League con un partido más disputado en la temporada regular.

Quiñones volverá a la actividad e intentará recuperar el terreno perdido en la carrera hasta el próximo 28 de abril cuando se enfrente al Al-Riyadh en calidad de visitante.