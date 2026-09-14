Julián Quiñones marca en la Champions de Asia

Héctor Cantú

El goleador mexicano Julián Quiñones se ha estrenado como goleador en la Champions League de Asia en la victoria de su equipo, el Al-Qadsiah sobre el Al Wasl.

Quiñones fue el encargado de marcar el primer tanto del encuentro en el primer partido de la fase de grupos, tanto con el que llegó a cuatro goles en la presente campaña.

Nunca antes, Quiñones había jugado la Champions League de Asia y ahora ha iniciado su andar en este torneo con el pie derecho.

جوليان افتتح أول اهداف المونديال .. وأول أهدافنا في آسيا ???#القادسية_الوصل | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/mnfVYMKINl — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) September 14, 2026

Mateo Retegui fue el autor del gol de la victoria para el Al-Qadsiah que marcha tercero en la clasificación general de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones, quien fue incluido en la lista de los 30 finalistas para ganar el Ballon d’Or, llegó así a 77 goles con el equipo saudí que busca seguir acumulando victorias para quedarse con el liderato del torneo doméstico.