Héctor Cantú
Julián Quiñones marca en la Champions de Asia
El mexicano sigue 'encendido' con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita
El goleador mexicano Julián Quiñones se ha estrenado como goleador en la Champions League de Asia en la victoria de su equipo, el Al-Qadsiah sobre el Al Wasl.
Quiñones fue el encargado de marcar el primer tanto del encuentro en el primer partido de la fase de grupos, tanto con el que llegó a cuatro goles en la presente campaña.
رأسية البانثيرا المكسيكي تعرف الباب ???#القادسية_الوصل | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) September 14, 2026
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Nunca antes, Quiñones había jugado la Champions League de Asia y ahora ha iniciado su andar en este torneo con el pie derecho.
Mateo Retegui fue el autor del gol de la victoria para el Al-Qadsiah que marcha tercero en la clasificación general de la Saudi Pro League.
Julián Quiñones, quien fue incluido en la lista de los 30 finalistas para ganar el Ballon d’Or, llegó así a 77 goles con el equipo saudí que busca seguir acumulando victorias para quedarse con el liderato del torneo doméstico.
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