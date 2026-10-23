Gran gol de Julián Quiñones, pero el Al-Qadsiah perdió el liderato

Enrique Gómez

Ni el gol de Julián Quiñones alcanzó para que Al-Qadsiah retuviera la cima de la Saudi Pro-League.

El mexicano llegó a seis tantos en la temporada (68 con su equipo en Arabia Saudita), pero el equipo de Brendan Rodgers cayó contra el Al-Hilal, uno de los tres equipos que pelean por el liderato.

La anotación de Julián significó el empate parcial de su equipo, que al final perdió 3-2.

A los 31 minutos, el mejor jugador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 lo hizo ver todo muy fácil. Con toda calma y sentido transportó el balón desde la media cancha, tocó para la media luna buscando una pared cuando llegó la presión, recuperó el esférico y tras una gran triangulación, se movió hacia el área para pegar un cabezazo letal cerca del manchón penal.

El equipo de casa igualó el marcador y con ese resultado provisional le alcanzaba para defender el liderato, sin embargo, el club con el plantel más caro de Arabia Saudita recuperó la ventaja a los 77 minutos. Nombres propios como Gabriel Martinelli (21’), Ruben Neves y Sergej Milinkovic-Savic (84’) construyeron la victoria que catapultó a este equipo a lo más alto del futbol saudí.

Al-Qadsiah se quedó con 25 puntos, dos menos que Al-Hilal y los mismos que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que este día ganó 3-1 y que además tiene un partido jugado menos.

Julián Quiñones, campeón de goleo de la temporada pasada, tiene tres goles y dos asistencias en sus últimos cuatro partidos, pero como la Saudi Pro-League está extremadamente competida en su parte alta, la segunda derrota en 11 partidos le quitó el liderato al Al-Qadsiah.