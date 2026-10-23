Cristiano Ronaldo marca otra vez y queda a 18 goles de los 1,000

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo marcó el segundo gol en la victoria 1-3 del Al-Nassr sobre Al-Faisaly, llegó a 982 anotaciones en su carrera y quedó a 18 de alcanzar las 1,000.

Al minuto 49, el delantero remató de cabeza y de espaldas a la portería un tiro libre cobrado por João Félix. El balón pegó en el poste antes de entrar al arco.

Tres minutos después, CR7 empujó un pase de Abdullah Al-Hamdan para ampliar la ventaja, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del saudita.

Al término del encuentro, el portugués rechazó el premio al MVP y se lo cedió a Al-Hamdan.

Cristiano suma cinco goles en la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, en la que Al-Nassr marcha segundo con 25 puntos, tras 10 jornadas disputadas.