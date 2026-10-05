¡Julián Quiñones sin piedad! Gol de Panenka y doble asistencia en Arabia

Enrique Gómez

Lesionado apenas antes de la convocatoria de la Selección Mexicana, pero recuperado justo después de la Fecha FIFA. Julián Quiñones dio otro partidazo en la Saudi Pro-League.

Gol a lo Panenka y doble asistencia del mexicano en la victoria 5-0 del Al-Qadsiah sobre Al-Kholood, en lo que fue la octava jornada del futbol de Arabia Saudita.

Quiñones jugó como delantero junto a Mateo Retegui y asistió para el segundo y cuarto gol del partido al 13’ y al 67’, pero además fue el encargado de cobrar el penal para el 5-0 final al 86’. El atacante de 29 años no tuvo piedad y cobró picando el balón para más emoción.

?? ¡GOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! ??

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Dos asistencias y un penal a la PANENKA. ¡Partido de ? para el mexicano!#SPLenFOX pic.twitter.com/QYQTPKSmbL — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

Cuarto gol para Julián en esta Saudi Pro-League, décimo en lo que va de la temporada. En cuanto a pases para gol, el mundialista en 2026 llegó a tres, todas ellas en el torneo local.

Julián fue el mejor jugador de la Selección Mexicana la Copa del Mundo que se jugó este verano y sin duda que al equipo le hubiera venido excelente su aporte en esta Fecha FIFA (no ganó un solo partido y perdió los últimos dos por blanqueada), pero desafortunadamente el jugador se lesionó justo antes de la convocatoria del Tri y se recuperó a tiempo para no perderse ningún partido.

Además de los goles, Julián ha jugado el 100% de los minutos posibles en la liga saudí.