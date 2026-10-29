¡Gol de crack! Julián Quiñones, demostrando por qué fue nominado al Balón de Oro

Enrique Gómez

Por su frecuencia goleadora y la forma en la que define, Julián Quiñones lo hace ver muy fácil.

El delantero mexicano marcó su octavo gol de la temporada, el sexto de la Saudi Pro-League y el quinto en la victoria 6-0 de su equipo el Al-Qadsiah sobre el Al-Riyadh en la 12da fecha del torneo.

A los 87 minutos del partido y justo antes de que Tijjani Reijnders anotara su tercer gol, Julián rompió la trampa del fuera de lugar y se despegó para recibir un pase filtrado de Musab Al-Juwayr. El mexicano soportó la presión de dos perseguidores y ante la salida del arquero, definió suavemente con parte externa hacia el poste más lejano y convirtió la victoria en un escándalo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! ?



El mexicano no podía despedirse sin antes meter su gol. Llegó el 5-0 para Al-Qadsiah. ???#SPLenFOX pic.twitter.com/UbLujIAlFu — FOX (@somos_FOX) October 29, 2026

El rival no puso resistencia y terminó encajando una dolorosa goleada (y por blanqueada) en casa.

En cambio, el Al-Qadsiah subió a la cima de la tabla de posiciones (28 puntos), pero con un partido más que el Al-Nassr y dos más que el Al-Hilal, contra el cual perdió la jornada pasada.

Julián, campeón de goleo de la temporada pasada y número 28 en la carrera por el Balón de Oro, llegó a 70 goles con su equipo, casi el doble de todos los que hizo con su querido Atlas en los mismos 83 partidos. Ya sea porque está en su mejor momento o por lo bien que se le acomoda la Saudi Pro-League, el delantero de 29 años la sigue rompiendo en el medio oriente.