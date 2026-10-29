Publicación: jueves 29 de octubre de 2026

Enrique Gómez

¡Gol de crack! Julián Quiñones, demostrando por qué fue nominado al Balón de Oro

El mexicano lo hace ver todo muy fácil con el Al-Qadsiah en la Saudi Pro-League

Por su frecuencia goleadora y la forma en la que define, Julián Quiñones lo hace ver muy fácil.

El delantero mexicano marcó su octavo gol de la temporada, el sexto de la Saudi Pro-League y el quinto en la victoria 6-0 de su equipo el Al-Qadsiah sobre el Al-Riyadh en la 12da fecha del torneo.

A los 87 minutos del partido y justo antes de que Tijjani Reijnders anotara su tercer gol, Julián rompió la trampa del fuera de lugar y se despegó para recibir un pase filtrado de Musab Al-Juwayr. El mexicano soportó la presión de dos perseguidores y ante la salida del arquero, definió suavemente con parte externa hacia el poste más lejano y convirtió la victoria en un escándalo.

El rival no puso resistencia y terminó encajando una dolorosa goleada (y por blanqueada) en casa.

En cambio, el Al-Qadsiah subió a la cima de la tabla de posiciones (28 puntos), pero con un partido más que el Al-Nassr y dos más que el Al-Hilal, contra el cual perdió la jornada pasada.

Julián, campeón de goleo de la temporada pasada y número 28 en la carrera por el Balón de Oro, llegó a 70 goles con su equipo, casi el doble de todos los que hizo con su querido Atlas en los mismos 83 partidos. Ya sea porque está en su mejor momento o por lo bien que se le acomoda la Saudi Pro-League, el delantero de 29 años la sigue rompiendo en el medio oriente.

¿Julián Quiñones merecía estar en el pódium del Balón de Oro?

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