Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír y anota su gol 980

Redacción FOX Deportes

Después de su abrupto abandono de la Selección Portuguesa, Cristiano Ronaldo recuperó la sonrisa al anotar el primer tanto en la victoria por goleada del Al-Nass, que sigue en la parte alta de la Saudi Pro-League.

Con su aporte en la victoria 3-0 sobre el Diriyah, el delantero luso 41 años alcanzó los 980 goles a lo largo de su carrera deportiva, una que no quiere terminar hasta llegar a la cumbre de los mil goles que se puso como meta.

¡GOLEADA DEL EQUIPO DE CR7! ?? Enorme triunfo en casa con goles de Cristiano Ronaldo, Samu Costa y Kingsley Coman. ? #SPLenFOX pic.twitter.com/8UNkfudjBg — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 9, 2026

Luego de llevar el balón a las redes en los primeros minutos de este duelo por la octava jornada en una jugada que fue invalidada por fuera de lugar, el exjugador del Real Madrid igual abrió la cuenta a los 23 minutos tras aprovechar un rechace que dejó portero Waleed Abdullah.

El triunfo le permite al Al-Nassr igualar a puntos al frente de la clasificación junto al Al-Qadsiah, que más temprano aplastó 5-0 al club Al-Kholood con doble asistencia y un gol a lo Panenka de Julián Quiñones.

Tal vez Cristiano Ronaldo no pudo ayudar a su selección ni aumentar en la Fecha FIFA su cuenta personal de goles, pero continuará su objetivo en la Saudi Pro-League, donde ya cuenta con cuatro goles en esta temporada.