Cristiano Ronaldo, doblete y campeonato soñado con el Al-Nassr

Héctor Cantú

El Al-Nassr se ha convertido en el nuevo campeón de la Saudi Pro League y lo ha hecho en la última jornada de la temporada regular tras imponerse en casa por 4-1 al Damac.

El equipo de Cristiano Ronaldo necesitaba ganar para asegurar su décimo título de liga y finalmente entregarle, a su capitán portugués, el título que tanto había soñado con levantar desde que llegó al futbol saudí.

A pesar de que el Damac ofreció resistencia, también obligado a sumar puntos para evitar el descenso, el tiempo marcó su caída sobre el terreno de juego.

Primero fue Sadio Mané quien encontró las redes al minuto 33 con un remate perfecto de cabeza que desató la locura en el Alawwal Park.

La segunda anotación llegó en el segundo tiempo, con una genialidad de Kingsley Coman, quien envió la pelota al fondo de las redes con un disparo de larga distancia potente.

Pero el partido no podría estar lejos del dramatismo. Cinco minutos después del tanto del Al-Nassr, el Damac tuvo la oportunidad de recortar distancias desde el manchón penal.

A pesar del vuelo del arquero Bento, el cobro de Morlaye Sylla fue perfectamente colocado para recortar distancias.

Pero el partido no podía dejar de llevar el sello de Cristiano Ronaldo, quien se mandó con un doblete para sellar el título para el equipo amarillo.

Primero, con un disparo de tiro libre que encontró las redes en el 3-1. Cuando el cansancio golpeaba las piernas del 'Bicho' llegó el segundo tanto con un disparo potentísimo dentro del área que lo llevó a sumar a 973 goles en su carrera.

De esta manera y tras alcanzar 86 puntos (2 más que el Al-Hilal), el Al-Nassr pone fin a siete años de sequía de no poder levantar un título de liga y lo hace de la mano de CR7, quien llegará en modo encendido a la próxima Copa del Mundo 2026.