¡De no creerse el error que dejó sin título a Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo quedó hundido en el banquillo del Al-Nassr sin entender lo que había pasado. En un abrir y cerrar de ojos, el título, que estuvo en las manos del equipo amarillo, se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

Bento, el arquero del equipo amarillo, cometió una pifia inesperada e inexplicable en la última jugada del encuentro, que le dio el empate al Al-Hilal para impedir la coronación de CR7 y sus compañeros.

BIG MISTAKE BY THE KEEPER COSTS AL NASSR THE TITLE 😳 pic.twitter.com/nJLV1iyTBd — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026

En su intento por cortar un saque de manos largo, terminó por estorbarse con Íñigo Martínez y terminó enviando la pelota al fondo de las redes.

Inmediatamente, las cámaras captaron a un Cristiano totalmente derrumbado en el banquillo luego de haber sido sustituido a 10 minutos del final del encuentro.

Cristiano Ronaldo’s face as Al Nassr gave up an own goal at the last minute of the match...



Al-Nassr was seconds away from winning the Saudi Pro League 😳#SaudiProLeague #CristianoRonaldo pic.twitter.com/UmCRCod2eE — DAZN Football (@DAZNFootball) May 12, 2026

“A veces es doloroso, porque merecíamos el título, nos hubiera encantado que ganáramos la liga en casa, en este partido, pero así es el futbol”, detalló Mohamed Simakan, el anotador del gol que había enfilado al Al-Nassr a la victoria y, por ende, al título de la Saudi Pro League.

Este resultado, obliga al Al-Nassr a ganar su próximo partido ante el Damac para coronarse en la Saudi Pro League, el título que se le ha negado a CR7 desde su llegada al futbol árabe.