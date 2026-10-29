¡Anótenle otro doblete a Julián Quiñones!

Héctor Cantú

El delantero mexicano Julián Quiñones mantiene la puntería afinada en el asiático y ahora firmó un nuevo doblete.

Quiñones, quien fue el máximo goleador mexicano en el pasado Mundial 2026, marcó dos tantos ante Al-Gharafa en la goleada 5-0 de su equipo en la AFC Champions League.

El atacante anotó el segundo y cuarto gol del encuentro y llegó a cuatro tantos en igual número de partidos disputados en el torneo asiático.

Worth another watch, Quiñones ?‍? #GHAQAD | #ACLElite https://t.co/wD6EDBXqKS — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) November 2, 2026

Este fue su primer doblete de la temporada y el duodécimo desde que llegó al futbol saudí para jugar con Al-Qadsiah.

Con esta victoria, el conjunto de Quiñones se mantiene invicto y ocupa la tercera posición del Grupo B, con ocho puntos después de cuatro jornadas.

FROM RANGE, JULIÁN ?‍? #GHAQAD | #ACLElite https://t.co/BGqZpkg3Q0 — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) November 2, 2026

El próximo jueves, el delantero regresará a la actividad de la Saudi Pro League cuando su equipo reciba a Al-Feiha, que ocupa el puesto 13 de la clasificación. Por su parte, Al-Hilal se mantiene como líder del campeonato después de 11 partidos disputados.