Sunderland le plantó cara y le robó un punto a Arsenal en la Premier League

Oscar Sandoval

Sunderland sigue con la ilusión a tope luego de dar un partidazo ante Arsenal, puso contra las cuerdas al líder que reaccionó para darle vuelta al marcador y vino de atrás al 90+4 para empatar 2-2 y rescatar un punto.

Sunderland le dio batalla a Arsenal que seguirá como líder de la Premier League gracias a una distancia de siete puntos sobre Manchester City y es la sensación de la liga inglesa después de 11 jornadas, compitió de igual a igual y cortó una racha de cinco triunfos en fila del conjunto londinense.

Daniel Ballard aprovechó una distracción de la defensa de Arsenal luego de un trazo largo y en una doble jugada dentro del área que terminó con un potente remate anotó el 1-0 a los 36 minutos después de un partido igualado entre dos equipos que buscaban ser protagonistas.

The points are shared in the North East. pic.twitter.com/2E8NY8BZmZ — Arsenal (@Arsenal) November 8, 2025

Los ‘Gunners’ reaccionaron al inicio de la segunda mitad con un tanto de Bukayo Saka al 54 y comenzaron a buscar el gol del triunfo que parecía llegar al 74 con un zapatazo de Leandro Trossard al ángulo desde fuera del área, pero los locales tuvieron la última palabra.

Sunderland se valentonó sobre el final y consiguió igualar el compromiso al 90+4 con un tanto de Brian Brobbey que emparejó el duelo, resultado justo después de un partido igualado entre dos de los mejores equipos de la Premier League.