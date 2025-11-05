Manchester City fue muy superior y se impuso al Borussia Dortmund

Karla Villegas Gama

El Manchester City mostró solidez y superó 4-1 al Borussia Dortmund en la Jornada 4 de la Champions League.

Los ingleses dominaron el encuentro de principio a fin, pero fue en la primera mitad donde brillaron con intensidad.

Jérémy Doku, Tijjani Reijnders y Phil Foden dieron los primeros avisos, pero fue el último quien abrió el marcador con un disparo de larga distancia al minuto 22.

Los ‘Sky Blues’ aprovecharon el desconcierto y al 29’ Doku recorrió la banda, sacó un centro y apareció Erling Haaland para empujar el esférico.

La ventaja pudo ser mayor, pero Gregor Kobel estuvo atento y soportó los embates del rival.

En el complemento, volvió a aparecer Foden. El inglés recibió un pase de Reijnders y repitió la dosis del primer tiempo para asegurar su doblete y poner el marcador 3-0.

Niko Kovac refrescó el medio campo y el ataque al 66’ y dio resultados. Pascual Gross cobró una falta que Waldemar Anton recibió en el área para superar a Gianluigi Donnarumma y acortar distancias al 72’.

Sin embargo, Rayan Cherki sentenció el encuentro al 90+1’ con un disparo raso, imposible para Kobel.

Con este resultado, los ‘Cityzens’ se quedan en el cuarto sitio de la tabla general, con 10 puntos; las ‘Abejas’ finalizan en el lugar 14, con 7 unidades.