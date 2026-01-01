Raúl Jiménez completa otro partido y el Fulham sigue sumando

Enrique Gómez

No siempre se puede anotar gol, pero al menos Raúl Jiménez sigue siendo titular en la Premier League y el Fulham ha llegado a cuatro partidos consecutivos sin perder, sumando 10 puntos en el camino.

Empate 1-1 de visitante frente al Crystal Palace, gracias a un gol anotado en la recta final del encuentro.

A diferencia de lo fueron los últimos dos partidos, esta vez el héroe del Fulham no fue Jiménez sino el escocés Tom Cairney, quien anotó un golazo a los 80 minutos y rescató un punto para su equipo.

El gran disparo del mediocampista de 34 años (zurdazo desde la media luna que salió pegado a primer poste) le pasó al lado a Jiménez, quien celebró con liberación el gol de su compañero, el cual le permitió a los ‘Cotaggers’ seguir con su buena racha y mantenerse en el 11° lugar, justo debajo del Palace.

We start 2026 with a point on the road. 👏 pic.twitter.com/4Kyh82XD28 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 1, 2026

Por el equipo local, Jean-Philippe Mateta abrió el marcador a los 39 minutos con un cabezazo que pegó solo en el área chica y que se convirtió en el primer gol del 2026 en la Premier League de Inglaterra.

A los 58 minutos, el seleccionado mexicano estuvo a punto de anotar el 1-1 parcial, pero su cabezazo picó demasiado y pegó en el vétice de la portería.

Aun así, el club de Marco Silva sumó su primer punto del año, mientras que Jiménez completó su primer partido del 2026, el segundo de manera consecutiva, tras percibir los 90 minutos ante El West Ham.

Raúl tiene cuatro goles en la Premier League (la mitad de ellos anotados en los últimos días de diciembre), sin embargo, lo que más llama la atención es que a sus 34 años lleva 12 partidos consecutivos siendo titular con el equipo londinense, nada mal de cara a la Copa del Mundo de 2026.