Gran gol de Raúl Jiménez, que vuelve a ser el héroe del Fulham

Enrique Gómez

Por algo Raúl Jiménez sigue siendo titular en la Premier League de Inglaterra…

El mexicano volvió a ser el héroe del Fulham y le dio la victoria a su equipo en la recta final del partido gracias a un cabezazo letal que sentenció el encuentro londinense contra el West Ham.

El delantero de 34 años llegó a cuatro anotaciones en esta Premier League e hiló su segundo partido consecutivo anotando. De hecho, los últimos seis puntos que ha sumado su equipo han sido gracias a la intervención directa del veterano atacante, pues en la jornada pasada también anotó el 1-0 definitivo en los últimos minutos del encuentro contra el Nottingham Forest.

Así fue el gol con el que el Fulham se impuso en este duelo por la Jornada 18 de la Premier League:

Corrían los 83 minutos del encuentro en casa de los ‘Hammers’ cuando el equipo de Marco Silva orquestó un ataque por la derecha y aunque en primera instancia el centro de Harry Wilson fue bloqueado, un mal rechace volvió a dejar el balón en los pies del delantero galés, quien esta vez sí pudo mandar el balón por encima de los defensas y encontrar al atacante mexicano a segundo poste.

Con todo oficio y experiencia, Raúl solo acomodó la cabeza en el área chica para dejar sin oportunidad al arquero Alphonse Aréola, quien había estado imparable en este duelo, donde ciertamente su equipo había sido ligeramente superado en cuanto a posesión de balón y oportunidades generadas.

El equipo blanco llegó a 26 puntos y se posicionó 10° en la liga, mientras que los ‘Hammers’ se mantuvieron en zona de descenso.

Cierre de año inspirado para Jiménez, quien está proyectado para ser titular con México en el Mundial y que ya acumula 11 partidos consecutivos iniciando con el Fulham en la Premier League.