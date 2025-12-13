Raúl Jiménez, titular inamovible en el Fulham pese a sus 34 años

Redacción FOX Deportes

Ya son nueve partidos seguidos siendo titular en la Premier League, una buena señal para un delantero de 34 años, sobre todo en la temporada previa a la Copa del Mundo de 2026.

Raúl Jiménez fue parte del significativo triunfo como visitante del Fulham en casa del Burnley.

Pero a pesar de disputar 79 minutos, tiempo suficiente para presenciar todos los goles de su equipo, no consiguió anotar ni asistir en el triunfo 3-2 de su equipo en la Jornada 16 del futbol de Inglaterra.

El mexicano, autor de tres anotaciones en lo que va de la temporada, tuvo un partido discreto en Lancashire, pero al menos el Fulham conquistó su tercera victoria en los últimos cinco partidos y dio un paso sólido hacia la media tabla, ya más alejado de los puestos de descenso en la Premier League.

Jiménez, quien será el delantero estelar de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, sigue siendo un jugador constante en las alineaciones del equipo de Londres, pues luego del partido que se perdió a principios de octubre por una lesión en la cadera, acumula nueve encuentros consecutivos partiendo en la alineación titular, algo que habla de la confianza que sigue generando entre sus entrenadores a nivel de clubes y de selección.

Raúl juega en la Premier League desde 2018 y como tiene contrato hasta mediados de 2026, disputará su segundo Mundial como delantero de la Premier League, competencia donde acumula 61 goles.