Raúl Jiménez llenó de orgullo al técnico del Fulham
Marco Silva destacó el gol del mexicano y la ambición del equipo
Los dos partidos consecutivos con gol de Raúl Jiménez y los tres encuentros al hilo con victoria tienen muy feliz al técnico del Fulham, Marco Silva, quien elogió el gol del mexicano y la ambición del equipo para buscar el triunfo cuando el empate 0-0 ante el West Ham parecía inminente.
"Gran asistencia (de Harry Wilson) y gran gol de Raúl. En general, el partido parecía que iba a terminar en empate, pero me alegró la forma en que el equipo mostró ambición para avanzar y tratar de ganar el partido. Es muy importante para nosotros", comentó el estratega tras el duelo en Londres.
"Estamos muy satisfechos. Es la tercera victoria consecutiva en la 'Premier League'. Siempre es difícil ganar. Y también es la tercera seguida fuera de casa. Y con la portería a cero, mejor aún para nosotros", añadió Silva, quien por 11er partido consecutivo alineó a Jiménez como titular.
Pese a todas las ausencias en un pariodo cargado de partidos, los 'Cottagers' han "podido ganar partidos últimamente y escalar posiciones" en la Premier League, situación que tiene mucho valor para el técnico y para el mismo Jiménez, quien lleva dos juegos dándole la victoria a su equipo sobre el final.
