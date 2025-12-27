Raúl Jiménez llenó de orgullo al técnico del Fulham

Redacción FOX Deportes

Los dos partidos consecutivos con gol de Raúl Jiménez y los tres encuentros al hilo con victoria tienen muy feliz al técnico del Fulham, Marco Silva, quien elogió el gol del mexicano y la ambición del equipo para buscar el triunfo cuando el empate 0-0 ante el West Ham parecía inminente.

"Gran asistencia (de Harry Wilson) y gran gol de Raúl. En general, el partido parecía que iba a terminar en empate, pero me alegró la forma en que el equipo mostró ambición para avanzar y tratar de ganar el partido. Es muy importante para nosotros", comentó el estratega tras el duelo en Londres.

A late lead for @FulhamFC against West Ham!



Raul Jimenez gets a goal in back-to-back matches 👏 pic.twitter.com/VESmhUUPs2 — Premier League (@premierleague) December 27, 2025

"Estamos muy satisfechos. Es la tercera victoria consecutiva en la 'Premier League'. Siempre es difícil ganar. Y también es la tercera seguida fuera de casa. Y con la portería a cero, mejor aún para nosotros", añadió Silva, quien por 11er partido consecutivo alineó a Jiménez como titular.

Pese a todas las ausencias en un pariodo cargado de partidos, los 'Cottagers' han "podido ganar partidos últimamente y escalar posiciones" en la Premier League, situación que tiene mucho valor para el técnico y para el mismo Jiménez, quien lleva dos juegos dándole la victoria a su equipo sobre el final.