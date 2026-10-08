Manchester City, imparable y perfecto en la Premier League

Héctor Cantú

El Manchester City mantiene su paso arrollador en la Premier League tras golear 3-0 al Liverpool en Anfield, resultado con el que consiguió su sexta victoria consecutiva y se afianzó en el liderato del campeonato inglés.

El duelo más atractivo de la jornada no decepcionó. Ambos equipos buscaron el arco rival desde el inicio, pero la expulsión de Ryan Gravenberch por doble tarjeta amarilla terminó por inclinar la balanza a favor de los ‘Cityzens’.

El Liverpool generó las ocasiones más claras de la primera mitad, con dos oportunidades en los pies de Víctor Muñoz y Alexis Mac Allister. Sin embargo, ambos remates terminaron lejos de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma.

En la segunda mitad, el conjunto visitante comenzó a equilibrar las acciones y Erling Haaland estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate terminó fuera.

El partido cambió al minuto 60, cuando Gravenberch fue expulsado y dejó a los ‘Reds’ con 10 jugadores. La inferioridad numérica, sumada al ingreso de Jérémy Doku, terminó por abrirle el camino al Manchester City.

Haaland aprovechó la situación apenas tres minutos después. El noruego encontró un rechace dentro del área, tras una jugada de Doku, y mandó el balón al fondo de las redes para inaugurar el marcador.

Man City are the only Premier League side to have won every game this season ? pic.twitter.com/TpCwAMpNVv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 11, 2026

El propio Doku amplió la ventaja con un golazo. El belga recortó hacia el interior y sacó un disparo que dejó sin opciones al Liverpool frente a su afición.

Rayan Cherki puso cifras definitivas a 12 minutos del final, después de una gran jugada de asociación con Joško Gvardiol que terminó con el tercer tanto de los visitantes.

Con este resultado, el Manchester City llegó a seis victorias consecutivas en la Premier League y se mantuvo en la primera posición, con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, su más cercano perseguidor.